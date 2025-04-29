Şimşek: Türkiye'ye ilave tedarik talebi gelecek - Son Dakika
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Şimşek: Türkiye'ye ilave tedarik talebi gelecek

Hazine Bakanı Şimşek, ABD gümrük tarifelerinin Türkiye'ye ilave talep getireceğini vurguladı.

29.04.2025 12:06
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerini değerlendirerek, "Avrupa'nın tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi gerekecek, Asya'da şu anda kırılma var. Bu kırılma yaşanırken Türkiye'ye tedarik anlamında fiyattan bağımsız ilave talep gelecektir." dedi.

Şimşek, BloombergHT ve HaberTürk ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

ABD temaslarına ilişkin bilgi veren Şimşek, toplantıların oldukça verimli ve yoğun geçtiğini, 60'ın üzerindeki toplantıda 2 binin üzerinde yatırımcıya hitap ettiğini söyledi. Şimşek, ülkedeki siyasi gelişmeler nedeniyle programın dayanıklılığının kendisine sorulduğunu bildirerek, "Bizim burada çok net bir yol haritamız var. Şu an itibarıyla geçmişte de bugün de içerideki gelişmelerden bağımsız olarak enflasyonu düşürmek birincil önceliğimiz. Bu konuda herhangi bir irade değişikliği yok. Programa olan siyasi destekte de herhangi bir gerileme yok. Tam aksine programa çok güçlü destek söz konusu. Bizim gündemimiz, özetle vatandaşımızın gündemi." diye konuştu.

"Tedarik anlamında fiyattan bağımsız ilave talep gelecek"

Şimşek, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin Türkiye'ye yansımasına ilişkin değerlendirmede bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu küresel şok nereden kaynaklandı? Yeni Amerika yönetiminin korumacı tarife açıklamalarıyla başladı. Türkiye'ye uygulanan ilave gümrük tarifesi yüzde 10. Avrupa Birliği bizim iki katımız. Asya'daki birçok ülke bizim 3 ila 5 katımız. Dolayısıyla büyük bir avantaj orada da var. Nasıl? Avrupa'nın tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi gerekecek, Asya'da şu anda kırılma var. Bu kırılma yaşanırken Türkiye'ye tedarik anlamında fiyattan bağımsız ilave talep gelecektir. Geldiğini biliyoruz, duyuyoruz. Asya'daki üreticilerin yeni dönemden nemalanmak için Türkiye'ye yatırımlarını kaydırma ihtimalleri yüksek. Hem gelişmiş dünyadan hem de o gelişmiş dünyaya eskiden rahat şekilde mal satanlar tekrar Türkiye'ye imalat sanayi yatırımlarını artırabilirler."

Türkiye'nin fon çıkışı konusunda diğer ülkelere göre içerdeki gelişmelere de bağlı olarak bir miktar daha fazla etkilenmiş olabileceğini aktaran Şimşek, "Ortalık yatıştığı zaman Türkiye'nin çok ciddi avantajları olduğu ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Şimşek, küresel kırılmalara karşı en büyük ilacın bölgesel entegrasyon olduğuna dikkati çekerek, ülkenin bu anlamda büyük avantajları olduğunu anlattı. Şimşek, şartların Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinin güçlenmesini gerektirdiğini söyledi.

Küresel büyüme yavaş seyrettiğinde küresel emtia fiyatlarının düşmesinin Türkiye için avantaj olduğunu belirten Şimşek, "Petrol fiyatları bir ara 70-80 dolar aralığındaydı, şimdi 60 civarına kadar indi. Şu anda 65-70 aralığında. Bu, Türkiye açısından inanılmaz olumlu etkilere sahip. Hem enflasyonu hem de cari açığı aşağı çeken bir niteliğe sahip." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırım ayağını çok güçlü destekleyeceğiz"

Şimşek, enflasyonun Merkez Bankasının hedef patikası içerisinde kalacağının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Beklentilerde sınırlı bir kötüleşme var, doğru. Lirada sınırlı bir değer kaybı var, bunlar enflasyonu yukarı çeken faktörler. Petrol fiyatlarındaki düşüş çok net şekilde dezenflasyonist. Tabii ki program tepki verdi, finansal koşullar içeride sıkılaştı. Yani ekonomide özellikle iç talep daha da yumuşayacak. Programda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yok. Biz yüzde 70 olasılıkla enflasyonun yüzde 19 ile 29 arasında olacağını öngörmüştük. Orta nokta olarak yüzde 24'ü belirlemiştik. Merkez Bankamız, bugün itibarıyla hala yüzde 24'e rahat ulaşabileceğine inanıyor. Enflasyonla ilgili kafamızda bir tereddüt yok."

Büyüme verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, "Büyümede bir yavaşlama söz konusu olabilir. Beklentilerde bir bozulma söz konusu. İkincisi, içeride finansal koşullar daha sıkı, üçüncüsü dünyada muhtemelen daha yavaş. Biz de arz yönlü bazı tedbirler alıyoruz. Bütçede kaynakları daha üretken, verimli ve rekabet gücünü artırıcı alanlara kaydıracağız. Geçen sene başlattığımız tasarruf ve verimlilik paketi süreci devam edecek. Ayrıca, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı büyütme üzerinde çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yeni teşvik sisteminde çalışmaların sonuna geldi, o da arz yönlü olarak devreye girecek. Özetle yatırım ayağını çok güçlü destekleyeceğiz." dedi.

Şimşek, ihracatçılara verilen destekleri artırmayı planladıklarını ve bu konuda ilave çalışmalar yapacaklarını da söyledi.

Yenilenebilir enerji üretimi artacak

TBMM'de enerjide dönüşümü hızlandıracak önemli bir reform olduğunu belirten Şimşek, "Özellikle izin süreçlerini ve yatırımların hayata geçişini hızlandıracak çok güçlü bir reform çabası. Burada özellikle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlığını azaltmak bizim için en büyük öncelik." diye konuştu.

Şimşek, sağlıklı sürdürülebilir büyümenin devamı için arz yönlü tedbirler alacaklarına işaret ederek, "Cari açık, programda öngördüğümüzden daha düşük olacak. Çünkü petrol fiyatlarındaki düşüş bu haliyle kalırsa cari açığı 7-8 milyar aşağı çekecek. Avro dolar paritesinin 1 civarına düşmüşken tekrar 1,1'in üzerine çıkması nette Türkiye'nin dış ticaret açığını 4 milyar dolar iyileştirecek. Bu ikisini topladığınız zaman milli gelirin yaklaşık yüzde 1'i kadar, eğer bu seviyeler korunursa cari açığımızda programa göre iyileşme olacak. Biz yüzde 2'lik cari açık öngörmüştük. Cari açık bunun oldukça altında olacak. Bizim için en kritik değişkenlerden birisi bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurumlar vergisi için Gelir İdaresi ile tekrar görüşeceğim"

Kurumlar vergisi beyannamesi için gelen süre uzatma taleplerini değerlendiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurumlar vergisi beyannamesinin son tarihinin 30 Nisan olduğu bir yıl öncesinden belirli. Dijital bir çağdayız, bütün veriler elektronik ortamda. Artık muhasebe el yordamıyla yapılmıyor. Ona rağmen tabii ki uzatma talepleri her zaman oluyor. Gelir İdaresiyle bir istişarede bulunduk, arkadaşlar bir ihtiyaç olmadığını düşündüklerini söylediler. Ancak bu yönde epey talep var. Bu konuda dün parti grubumuzdan da bu yönde talepler iletildi. Ben genelde arkadaşların teknik görüşüne saygı duyarım, benim çalışma tarzım o. Ben şimdi toplantı sonrası Gelir İdaresi Başkanımızla tekrar görüşeceğim gerekirse 1-2 gün belki uzatırız."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şimşek: Türkiye'ye ilave tedarik talebi gelecek - Son Dakika

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