Bakan Şimşek ABD\'li mevkidaşına kısıtlamaları hatırlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Washington'da görüştü. Görüşmede, Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatları ve savunma sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesi görüşüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, Bakan Mehmet Şimşek'in, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarına ilişkin açıklama yapıldı.

SAVUNMA ALANINDAKİ MEVCUT KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İSTENDİ

Şimşek'in, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Washington'da görüştüğü belirtilen açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı ve yapıcı bir havada gerçekleşen görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, tarafımızca yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatlarına değinilmiş, savunma sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır. Türkiye'de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında bilgi verilmiştir. Görüşmede ayrıca bölgesel barış ve istikrarın tesisi için Türkiye ve ABD tarafından atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, tarafımızca Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması lüzumuna işaret edilmiş, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve barışa ulaşılması için Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar izah edilmiştir.