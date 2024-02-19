Şimşeklerle aydınlanan gece Hatay'da - Son Dakika
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Şimşeklerle aydınlanan gece Hatay'da

Şimşeklerle aydınlanan gece Hatay\'da

Hatay'da kuvvetli yağış ve fırtına etkisiyle birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Doğu Akdeniz'de hafta sonu yağışlı hava etkisini hissettirdi.

19.02.2024 23:07  Güncelleme: 23:08
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Şimşekler geceyi aydınlattı

HATAY - Hatay'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili olurken şimşekler geceyi aydınlattı.

Doğu Akdeniz'de hafta sonu yağışlı hava etkisini hissettirdi. Hatay'da Cuma gecesi başlayan yağış, hafta sonu boyunca etkisini hissettirdi. Hatay'da etkili olan yağışla birlikte şimşekler ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kaynak: İHA

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