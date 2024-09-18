Sinaloa'da Şiddet: 30 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sinaloa'da Şiddet: 30 Sivil Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmalarda 30 sivil öldü.

18.09.2024 10:50
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MEKSİKA, 18 Eylül (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde 9 Eylül'den bu yana devam eden şiddet olaylarında en az 30 sivil hayatını kaybetti.

Meksika Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, Salı günü Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un olağan basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada federal hükümetin, iki askerin de hayatına mal olan şiddeti durdurmak için bölgede güvenliği artırdığını söyledi.

Sandoval, suç örgütlerine mensup en az 30 şüphelinin gözaltına alındığını ve 115 silah ele geçirildiğini belirtti.

Son şiddet dalgası, "Mayo" lakaplı Ismael Zambada'nın yönettiği uyuşturucu çetesi ile hapisteki uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın "Los Chapitos" lakaplı oğullarının liderlik ettiği çete arasındaki çatışmaların ardından patlak verdi.

Yetkililere göre, uzun süredir "El Chapo'nun" ortağı olan Zambada'nın 25 Temmuz'da ABD'de tutuklanması, Sinaloa Karteli'nin iki ana grubu arasındaki çatışmaların fitilini ateşledi.

Lopez Obrador, bu ay sona erecek olan yönetimlerinin, çatışmaları bastırmaya ve bölge sakinlerini korumaya çalıştığını söyledi.

Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sinaloa'daki olayları dikkatle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinaloa'da Şiddet: 30 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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