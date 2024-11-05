Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sahne aldı.
Akçıl; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Antakya Amfi Tiyatro'da organize edilen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere gelenler, Akçıl'a eşlik etti.
Akçıl, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini topladı.
Son Dakika › Güncel › Sinan Akçıl Antakya'da Sahne Aldı! - Son Dakika
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