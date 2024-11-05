Sinan Akçıl Antakya'da Sahne Aldı! - Son Dakika
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Sinan Akçıl Antakya'da Sahne Aldı!

Sinan Akçıl Antakya\'da Sahne Aldı!

Sinan Akçıl, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları için Antakya'da konser verdi.

05.11.2024 01:16
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Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sahne aldı.

Akçıl; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Antakya Amfi Tiyatro'da organize edilen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere gelenler, Akçıl'a eşlik etti.

Akçıl, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinan Akçıl Antakya'da Sahne Aldı! - Son Dakika

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