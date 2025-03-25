Sinan Ateş Cinayeti Davası Başlıyor

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve bir polisin de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında açılan davanın ilk celsesi yarın görülecek.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 09.15'te başlayacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu ve eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat'ın "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapsi istendi.

Trafik Şube'de görevli komiser Talha Atalay hakkında ise aynı suçu "kamu görevlisi" olarak işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla; cinayetin ardından "suçluyu kayırma" suçunu işledikleri ifade edilen sanıklar Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan ve Yunus Hasar'ın ise 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların ifadeleri

Sanıklardan Burak Kılıç, 19 Ekim 2023'te alınan savcılık ifadesinde, Sinan Ateş'i tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Tolgahan Demirbaş'a, Sinan Ateş'in oturduğu siteye ait fotoğrafları 8 Nisan 2022'de göndermiş olabileceğini söyledi.

Kılıç, "2022 yılı mart ayı içerisinde Mersin'de işlenen cinayet olayının arkasında Sinan Ateş'in olduğu camia içerisinde konuşuluyordu. Ateş"in ikametinin önüne protesto amaçlı pankart asılması gündeme gelmişti. Bu yüzden Tolgahan Demirbaş'a, (Ateş'in) ikametiyle ilgili fotoğrafları göndermiş olabilirim." dedi. Cinayetle bir ilgisinin olmadığını savunan Kılıç, Ateş'i fiziken takip ettiği iddiasını reddetti.

"Mesajda bahsedilen kişi kesinlikle Sinan Ateş değil"

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu ise ifadesinde, Sinan Ateş'in eşine ait bilgileri Tolgahan Demirbaş'a gönderdiğini hatırlamadığını öne sürdü.

"Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar demiş" şeklindeki mesaj hakkında ise Yılmazzobu, Tolgahan Demirbaş ile mesajlaştığını, bu mesajda kastedilen kişinin aralarında husumet bulunan Muhammet isimli kişi olduğunu iddia etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yılmazzobu, Muhammet adlı kişinin soyadını hatırlamadığını öne sürerek, "Kızgınlıkla yazılan bir mesajdır. Mesajda bahsedilen kişi kesinlikle Sinan Ateş değildir." ifadesini verdi.

"Ateş'in uçuş bilgilerini yollamış olabilirim"

Eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat da Esenboğa Havalimanı'nda çalıştığı dönem olan 15 Mart 2021'de Tolgahan Demirbaş'ın kendisini arayarak Sinan Ateş'in yurt dışına çıkıp çıkmadığını sorgulamasını istediğini belirterek, "Sinan Ateş'in uçuş bilgisini bilgisayarda sorgulayarak, ekran görüntüsünü Tolgahan Demirbaş'a yollamış olabilirim. Sinan Ateş ikametindeyken bu pankartı asmak istediklerini, yurt dışında olup olmadığını öğrenmesi gerektiği söyleyerek benden uçuş bilgisini sorgulamamı istemişti." dedi.

Sanık komiser Talha Atalay ise olayın şüphelisinin olduğunu bilmediği Tolgahan Demirbaş ile olaydan bir gün sonra park cezaları hakkında görüştüklerini iddia ederek, "Bana olayla ilgili bilgim olup olmadığını sordu. Ben de bir arkadaşımın WhatsApp grubunda olaya dair paylaşım yaptığını söyleyerek bilgi notunu Tolgahan Demirbaş'a gönderdim, bilgi notunu gönderirken soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğimi düşünmedim" ifadesini verdi.