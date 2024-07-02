Sinan Ateş cinayeti davası Sincan Cezaevi'nde devam ediyor

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HABER: OGÜN AKKAYA/ GÖRÜNTÜ: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın görüldüğü Sincan Cezaevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Duruşmanın ikinci gününde cezaevi önünde dün yaşanan hareketlilik yerini sakinliğe bırakırken, gelişmeleri canlı yayınlarla aktaran basının yoğun ilgisi devam ediyor.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma ikinci gününde devam ediyor. Saat 09.00'da başlayan duruşma nedeniyle, dün olduğu gibi bugün de cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi istikametindeki yollarda trafik polisleri ve çevik kuvvet ekipleri görev alırken, cezaevi önünde ise çok sayıda polis aracı, TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor. Cezaevi çevresinde dron kameralarıyla da güvenlik kontrolü sağlanıyor. Cezaevi önünün yanı sıra duruşmanın görüldüğü mahkeme salonunda da çok sayıda polis, jandarma ve cezaevi görevlisi önlem alıyor.

Duruşmayı izlemek amacıyla gelen siyasiler ve diğer katılımcılar nedeniyle ilk günkü kalabalık nedeniyle yaşanan hareketlilik bugün yerini sakinliğe bırakırken, basının yoğun ilgisi devam etti. Basın mensupları duruşma salonuna basın kartları tek tek kontrol edilerek alınırken, cezaevinin önünde oluşturulan alanda da canlı yayın bağlantıları yapılıyor.

Sinan Ateş cinayeti davası duruşmaları bu hafta boyunca sürecek.