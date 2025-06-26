Sinan Ateş Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Sinan Ateş Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

26.06.2025 14:12
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Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına devam edildi, duruşma 8 Ocak'a ertelendi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Aykal ile Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Öktem, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olarak müebbet hapis cezası alan Doğukan Çep'in tanık olarak dinleneceğini bildirdi.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Çep, Serdar Öktem'in annesinin ve eşinin kendisini suçladığını ileri sürerek, " 'Oğlumun başını yaktın', 'Eşimin başını yaktın' diye başımın etini yediler. Beni bunlardan kurtarın. Ben bir şey yapmadım. Öktem'i devlet aldı getirdi. Kendisi sadece zamanında avukatlığımı yaptı. Bu olayla bir ilgisi yoktur. Bu olay benim şahsi olayımdır. Ayrıca o Çağrı Ünel'e söyleyin, nereye giderse gitsin onu bulup çıkaracağım." diye konuştu.

Çep'in, sinkaflı sözler kullanması üzerine mahkeme SEGBİS kaydını sonlandırdı.

Söz verilen sanık Mustafa Ensar Aykal, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Bu aşamada söyleyecek bir şeyim yoktur." dedi.

"Doğukan Çep'in hayatta kalması için itirafçı olması gerekiyor"

Müşteki Ayşe Ateş ise davayı gündemde tuttuklarını belirterek, "Sinan Ateş'i öldürenler Doğukan Çep'i de öldürecek. Kimlerle uğraştığının farkında değil. Doğukan Çep'in hayatta kalması için itirafçı olması gerekiyor. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın, davamızın arkasındayız, meydan boş değil. Tolgahan Demirbaş'ın ve Doğukan Çep'in can güvenliğini sağlayın." ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş de İzzet Ulvi Yönter, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'un dosyaya eklenmedikleri sürece davanın uzayacağını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Ayağımıza taş değse sorumluları Ömer Şanlı, İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Burak Kılıç ve Olcay Kılavuz'dur. Sinan Ateş'in katilinin azmettiricileri bunlardır. Biz, bugün buradayız ama belki yarını göremeyiz. Bize bir şey olursa, benim ve ailemin başına bir şey gelirse sorumlular bu isimlerdir."

Söz alan Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, "Adalet olmaz, ben görmem ama dilerim Allah'tan, benim torunlarım babalarının mezar taşına sarıldıysa bunların ailesi, çocukları da kendilerinin mezar taşına sarılsın. İçim rahat, iyi ki böyle bir çocuğum var. Asla hakkımı helal etmiyorum, koltuk için benim oğlumu öldürdüler." dedi.

Müşteki avukatlarından Şeyda Şahin, Sinan Ateş cinayetinin bütün parçalarıyla birlikte siyasi bir cinayet olduğunu, soruşturmaların ve davaların ayrılmasının sebebinin olayın unutturulmasına yönelik olduğunu savundu.

Diğer müşteki avukatları da Doğukan Çep'in, Serdar Öktem'in ailesiyle cezaevinde görüşüp görüşmediğine yönelik kayıtların cezaevinden talep edilerek mahkemeye getirilmesini, Aykal'ın adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini söyledi.

Ayrıca avukatlar, mahkemeden Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal'ın tekrar tutuklanmasını talep etti.

Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl ise müvekkilinin adli kontrolünü, eşinin hastalığı nedeniyle Kurban Bayramı'nda bir gün ihlal ettiğini belirterek, adli kontrol hükümlerinin aynı şekilde devam etmesini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Öktem ve Aykal'ın telefonları için ABD'ye yazılan yazının cevabının beklenmesi ve sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutuklanması taleplerinin reddiyle mevcut hallerinin devamına hükmederek, Serdar Öktem'in bir sonraki celse SEGBİS'le duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Duruşma 8 Ocak'a ertelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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