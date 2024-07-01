Sinan Ateş Davası: Ayşe Ateş, Kumpas İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Sinan Ateş Davası: Ayşe Ateş, Kumpas İddialarını Reddetti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması devam ederken, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sosyal medya hesabından yapılan iddiaları reddetti. Ayşe Ateş, MHP MYK üyeleri, Ülkü Ocakları yöneticileri ve trol hesaplar tarafından ortaya atılan ve dosyadaki delillerle uyuşmayan iddiaların bir kumpas tiyatrosu olduğunu belirtti. Ayrıca, adaletin tecelli etmesi ve soruşturmanın derinleştirilerek tamamlanması talebinde bulundu.

01.07.2024 12:44
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(ANKARA)- Ayşe Ateş, bugün ilk duruşması yapılan Sinan Ateş davasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Günlerdir MHP MYK üyeleri, Ülkü Ocakları yöneticileri, kiralık kalemler ve trol hesaplar tarafından ortaya sürülen ve dosyadaki delillerle uyuşmayan iddialar ve bugün de duruşma salonunda tutuklular tarafından bu iddialarla bire bir örtüşen ifadelerle topyekün sergilenen kumpas tiyatrosu…" mesajını paylaştı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması devam ediyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sosyal  medya hesabından konuya ilişkin paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Günlerdir MHP MYK üyeleri, Ülkü Ocakları yöneticileri, kiralık kalemler ve trol hesaplar tarafından ortaya sürülen ve dosyadaki delillerle uyuşmayan iddialar ve bugün de duruşma salonunda tutuklular tarafından bu iddialarla bire bir örtüşen ifadelerle topyekün sergilenen kumpas tiyatrosu…

Anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğümüzden daha derinde. Berrak suyu bulandırmak, zaman kazanmak, mağduriyet devşirmek istediklerini biliyorduk. Ama ne gizlemeye çalıştıklarını, kimi, kimleri korumak için çabaladıklarını henüz tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden yargının önüne set çekilmemesi, 17 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın bir an önce derinleştirilip tamamlanması ve bu siyasi cinayetin kime, nereye kadar uzanıyorsa uzanması tek temennimizdir. Sincan'dayız. Adil bir yargılama neticesinde bütün gerçekleri öğreneceğimize inanıyor, adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Adaletsiz geçirecek bir güne daha tahammülümüz olmadığını da tekraren ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş Davası: Ayşe Ateş, Kumpas İddialarını Reddetti - Son Dakika

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