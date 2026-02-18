Sinan Meydan, Edremit'te Köprülülü Hamdi Bey'i Anlattı - Son Dakika
Sinan Meydan, Edremit'te Köprülülü Hamdi Bey'i Anlattı

18.02.2026 10:41  Güncelleme: 11:42
Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, Kuvayımilliye kahramanı Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey'in milli mücadeleki rolünü Edremitlilere anlattı.

Milli mücadele kahramanı Köprülülü Hamdi Bey, şehit edilişinin 106'ncı yılında Edremit'te düzenlenen programla anıldı. Köprülülü Hamdi Bey için dün sabah saatlerinde adının verildiği Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen program; akşam saatlerinde Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde devam etti.

Belgesel gösteriminin ardından gerçekleştirilen konferansta Sinan Meydan, milli mücadele sürecini ve Kuvayımilliye ruhunu belgeler ışığında ele aldı. Meydan, Hamdi Bey'in Akbaş Baskını'ndaki rolünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta kendisinden "Akbaş Kahramanı" olarak söz edişini tarihsel bağlamıyla aktardı.

Anma programına Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bize düşen görev, bu mücadeleyi gelecek nesillere doğru aktarmaktır"

Programın açılışında konuşan Ertaş, şehit Kaymakam Hamdi Bey'in milletin bağımsızlık iradesini her şeyin üstünde tutan bir vatan sevdalısı olduğunu vurguladı. Ertaş, "Bizlere düşen görev; Mustafa Kemal Atatürk ve Hamdi Bey gibi kahramanların emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve bu mücadeleyi gelecek nesillere doğru aktarmaktır" dedi.

Ertaş, Sinan Meydan, belgeseli hazırlayan Sinan Karahan ve tüm konuklara teşekkür ederek, başta Köprülülü Hamdi Bey olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: ANKA

