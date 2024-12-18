Sınav Dolandırıcılığı Davası Açıldı - Son Dakika
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Sınav Dolandırıcılığı Davası Açıldı

Adana'da, FETÖ kapsamında sınav sorularını alan sanığa dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapis talebi.

18.12.2024 13:21
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Adana'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2008'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün "mahrem imam"larından aldığı öne sürülen sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kentte 26 Eylül'de adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz Ş.T. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkındaki iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 2008'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavından 90 puan alarak sınavı asil olarak kazandığı, bilirkişi raporunda tespit edilen 3 ölçütten 3'üne de uyarak "kuvvetli şüpheli" olduğu ve hileli hareketlerle sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip bu şekilde elde ettiği sınav sonuç puanlarıyla haksız şekilde kamu görevine atandığı belirtildi.

Sanığın hakkında ayrıca Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyesi olduğu isnadıyla hakkında kovuşturma yapıldığı ve yargılamanın henüz kesinleşmediği, suç tarihi olan 2017 yılına kadar görevine devam eden sanığın komiser yardımcısı sıfatıyla maaş alarak kurumunu maddi zarara uğratıp kendisine menfaat sağladığı anlatılan iddianamede, Ş.T'nin üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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