Sınav Heyecanını Sure ile Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sınav Heyecanını Sure ile Yendi

Geniş Video İzle

Üniversite öğrencisi Kürşat Duruer, ehliyet sınavında heyecanını sure okuyarak yendi.

19.02.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Direksiyon sınavında heyecanlandı, heyecanını sure okuyarak yendi

SİVAS - Sivas'ta üniversite öğrencisi bir genç, ehliyet sınavına girdiği esnada yaşadığı heyecanı yenmek için sure okudu. O anlar, hocası tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Kürşat Duruer, ehliyet alabilmek için sürücü kursuna yazıldı. Direksiyon sınavı esnasında heyecanlanan 20 yaşındaki Duruer, direksiyon eğitmeninden sure okumak için izin istedi. İzin alan genç, zorluklarla birlikte kolaylığın da olduğunu ve sabredenler için güzel sonuçlar elde edileceğini anlamına gelen İnşirah Suresi'ni okumaya başladı. O anlar eğitmeni tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Duruer, sınavı başarıyla tamamlarken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Dua okuyarak rahatlatabilirler"

Sınav heyecanını yenmek için sure okuduğunu ifade eden Kürşat Duruer, "Sınav esnasında hocalarım ne okuduğumu sordular. Ben de ilahiyat öğrencisi olduğumu söyledim. Sürücü kursundaki hocamın tavsiyesiyle dua okumamı istediler. Ben de içimin rahatlaması için dua okudum. Biraz heyecanlanmıştım ama dua okumak beni rahatlattı. Dua okuduktan sonra çok şükür sınavda da başarılı oldum. Sınav esnasında inşirah suresini okumuştum. Özellikle gençlere örnek olmak çok iyi hissettirdi. Sınav esnasında heyecanlanan arkadaşlara da tavsiyem, kendilerini dua okuyarak rahatlatabilirler" dedi.

"Heyecanın yenmiş oldu"

Görüntülerin sosyal medyada büyük beğeni topladığını söyleyen direksiyon eğitmeni Özkan Karaoğlu, "Kürşat bize ilk geldiğinde hiç direksiyon koltuğuna oturmamıştı. Eğitimlerde çok güzel ilerleme kaydetti. Anlattığımız her şeyi sınavda harfiyen yerine getirdi. Sınav esnasında araba ile ilerlerken Kürşat'ın heyecanlı olduğunu hissettik. Kursiyer arkadaşlarımız ister istemez sınavda heyecanlı olabiliyorlar. 'Dua okumak ister misin' şeklinde soru yönelttik. Kendi de okumak istedi. Güzel bir ortam oluştu ve dua okuyarak kendini rahatlattı. Heyecanını biraz olsun yenmiş oldu. Rahatladığı için aynı zamanda güzel bir sınav geçirdi. Ehliyet sınavından geçerek ehliyet almaya hak kazandı. Sınavda aşırı heyecan yapmamaları konusunda tüm arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Aşırı heyecan onlara hata yaptırabiliyor. Sınav esnasında sınav heyecanını azaltacak dua gibi şeyler söyleyebilirler. Öğrencilerin muhabbet etmesi onlar için avantaj oluyor. O an videoyu çekmek aklımıza geldi ve sosyal medya attığımızda büyük beğeni topladı. Açıkçası bu kadar beklemiyorduk" diye konuştu.

Sınav Heyecanını Sure ile Yendi
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güncel, Eğitim, Yaşam, Medya, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınav Heyecanını Sure ile Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Eğitime kar engeli 7 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:53:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sınav Heyecanını Sure ile Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.