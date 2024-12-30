Sınavlara Hazırlık Semineri Düzenlendi

TUNÇ Vizyon:

Milli eğitim bakanı KPSS'nin kaldırıldığını söylüyor, fakat yerine yalnızca ismini değiştirerek sözde farklı bir sınav yapacaklarmış. Sen sınala atama yaptıktan sonra, ismi a KPSS olmuş a, bilmem ne olmuş ne fark ediyor? İnsanları aptal yerine koymayı bırakın artık. İnsanlar sizin farklı farklı numaralarınızı yemiyor.