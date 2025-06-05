Sincan Cezaevi'nde Tahliyeler Başladı - Son Dakika
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Sincan Cezaevi'nde Tahliyeler Başladı

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Sincan Cezaevi\'nde Tahliyeler Başladı
05.06.2025 00:23
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Sincan Cezaevi\'nde Tahliyeler Başladı
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10. Yargı Paketi ile 19 bin 800 kişi tahliye oldu, aileler sevinçle karşılandı.

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA)- 10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesini içeren ve 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açan Kanun Teklifi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber Ankara'daki Sincan Cezaevi'nde tahliyeler başladı. Tahliye olan Ümit Aytekin, "Ailemize kavuşacağız, nasip olursa onlarla bayramlaşacağız" dedi.

  1. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesini içeren ve 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açan Kanun Teklifi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber tutukluluların yakınları Sincan Cezavi'ne gelmeye başladı. Yasanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık iki saat sonra Sincan Cezaevinde mahkumlar tahliye edilmeye başlandı. Tahliye edilen mahkumlar davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Oğlunun tahliyesini bekleyen Şevket Bulut, "Sevinçliyiz, mutluyuz. Benim bir oğlum daha içeride. İnşallah o da yakın zamanda çıkar. Bütün mahkumların ailesine sabırlar olsun. Çıkanlara gözleri aydın olsun. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Bütün ailelere tavsiyem sabırlı olsunlar, akıllı olsunlar. Birbirlerine sahip çıksınlar, cezaevine düşmesinler. Biz de üzülüyoruz. Anne, baba üzülüyor. Eş, dost üzülüyor. Sıkıntılara giriyoruz. Yasa çıkmış. Yasayı çıkartanlardan da Allah razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kimin emeği varsa Allah onlardan razı olsun. Bütün herkese selam olsun. Bayram müjdesi oldu" dedi.

"Daha kapsayıcı bir yasa olsa daha fazla sevinirdik"

Tahliye olan Ümit Aytekin ise yasanın daha kapsayıcı olması gerektiğini belirterek, "Daha büyük kapsamda, daha kapsayıcı bir yasa olsa daha fazla sevinirdik. Daha güzel sevinirdik. Ben iki aylık cezamı yatsam ne olur, yatmasam ne olur? Biz sohbet ederek, volta atarak onu bitirirdik. Ama yıllarca çoluğuna, çocuğuna, eşine, anasına, babasına hasret insanları düşünürken bizim çıkıp da sevinmemiz kendi kişiliğimce hüsrana uğrardım. Ben açıkçası çıktım diye sevinmiyorum" dedi.

"21 kişilik kapasitesi olan koğuşta 65 kişinin yatması çok büyük sorun"

Cezaevinde kaldığı koğuşta kapasitenin üç katı kadar fazla mahkum bulunduğunu belirten Aytekin, "Gerçek bir mahkum gibi içeride bir gününüzü geçirmenizi isterdim ki gerçekten anlardınız. 21 kişilik kapasitesi olan koğuşta 65 kişinin yatması çok büyük sorun. Her şey kısıtlı. Yapamıyorsun, kalabalık çünkü" ifadelerini kullandı.

Aytekin, yasanın çıkmasının nedeni olarak da, "Bir anayasanın değiştirilmesi için 360 küsür milletvekili tamamlaması lazımdı. MHP ile AKP'ninki buna yetmediği için de DEM aracı oldu. Yasa onun için bu şekilde çıktı. Anayasa değişebilmesi için bu şekilde" dedi.

Aytekin son olarak, "Bu yasa olmasaydı içerideki dostlarla arkadaşlarla bayramlaşacaktık. Şükürler olsun Rabbim yine bir şeyleri gösterdi. Yine ailemize kavuşacağız, nasip olursa onlarla bayramlaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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