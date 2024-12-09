Sincan'da 1,2 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Güncel

Ankara'nın Sincan ilçesinde tütünle doldurulmuş 1 milyon 231 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, Yenikent bölgesinde M.Ç'ye ait hobi bahçesine operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramada, 1 milyon 231 bin 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi, M.Ç. gözaltına alındı.