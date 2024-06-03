Sincan'da Cinnet: Bir Kişi 3 Kişiyi Öldürdü ve İntihar Etti - Son Dakika
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Sincan'da Cinnet: Bir Kişi 3 Kişiyi Öldürdü ve İntihar Etti

Sincan\'da Cinnet: Bir Kişi 3 Kişiyi Öldürdü ve İntihar Etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, Hasan Şimşek isimli bir kişi, eşi Esma Şimşek ve A.H.'yi bıçaklayarak öldürdü. Ardından kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti. Olayın ardından komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İnceleme sonucunda Şimşek çifti ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 18:42
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ANKARA'nın Sincan ilçesinde Hasan Şimşek, eşi Esma Şimşek ve evde bulunan A.H.'yi bıçakla öldürdükten sonra kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde meydana geldi. Hasan Şimşek, iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yasak yaşadığı iddia edilen A.H.'yi birlikte yakaladı. Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.'ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Şimşek ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çarı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları sinir geldikleri olay yerinde krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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