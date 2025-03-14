Ankara'nın Sincan ilçesinde, kardeşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Sincan'da sevgilisi İ.D. ile tartışan H.Ç.A, ağabeyi M.Ç'yi telefonla arayarak bulundukları eve gelmesini istedi.
Eve gelen M.Ç, silahla İ.D'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.Ç.A. ve M.Ç, gözaltına alınarak Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sincan'da Kardeş Cinayeti - Son Dakika
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