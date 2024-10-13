Sincan'da Park Eden Sürücü Bıçaklandı

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ANKARA'nın Sincan ilçesinde Sefa Ç., park ederken otomobille ayağının üzerinden geçtiği çocuğun yakınları ile yaşanan arbede sırasında kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini park etmek için kaldırıma doğru yanaşan Sefa Ç, yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek ayağının üstünden geçti. Sürücü Sefa Ç. ile olay yerindeki çocuğun yakınları arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar arasında arbede yaşandı. Sefa Ç., yaşanan kavgada çocuğun bir yakını tarafından kalbinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sefa Ç.'yi gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Sefa Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kavgadan sonra kaçan 6 şüpheli, polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan çocuk tedaviye alınırken, öldürülen Sefa Ç.7nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Şüphelilerin karakoldaki sorgusu devam ediyor.