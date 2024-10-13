Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akşemsettin Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 14 kilo 151 gram sentetik kannabinoid, 13 tane sentetik ecza, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler, hassas terazi, silah ve 10 bin 645 lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 4, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adli işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Sincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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