Sine-Sen'den Ecre Bayrak'a Destek - Son Dakika
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Sine-Sen'den Ecre Bayrak'a Destek

11.06.2025 19:55
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Sine-Sen, yönetmen Ecre Begüm Bayrak'a yapılan saldırıya karşı basın açıklaması düzenledi.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL)Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yönetmen Ecre Begüm Bayrak'ın uğradığı saldırıya tepki göstermek amacıyla Beyoğlu'nda bulunan sendika binası önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir sanatçının mobbinge, tacize, sözlü hakarete ve fiziki saldırıya uğraması kabul edilemez. Ecre, sahnede bir ifade, bir söz, bir sanat üretimi için bulunduğu sırada bu saldırıya uğradı. Bu durumu kabul etmiyoruz" denildi.

Sine-Sen, yönetmen Ecre Begüm Bayrak'ın uğradığı saldırıya tepki göstermek amacıyla Taksim'de bulunan sendika binası önünde basın açıklaması düzenledi. Sine-Sen Başkanı Galip Görür, Ecre tabii ki bizim arkadaşımız, yoldaşımız, kardeşimiz ve sendika üyemiz. Ama bundan daha önemli olan, Ecre genç, üreten ve dinamik bir sanatçı. Bir sanatçının mobbinge, tacize, sözlü hakarete ve fiziki saldırıya uğraması kabul edilemez. Ecre, sahnede bir ifade, bir söz, bir sanat üretimi için bulunduğu sırada bu saldırıya uğradı. Bu durumu kabul etmiyoruz. Bu nedenle burada bir kez daha tavrımızı koymak, sesimizi duyurmak için toplandık" dedi.

Basın açıklamasında söz alan oyuncu Nur Sürer ise dayanışma mesajı vererek, "Uzun yıllardır bir sinema çalışanı olarak kardeşimin yanındayım. Sanat yasaklanamaz, bunu asla kabul etmiyoruz. Sansürlenen filmlerimiz oldu. Gencecik oyunculara yurt dışı yasağı konulması gibi uygulamaları kabul etmiyoruz. Bu bir rezalet" diye konuştu.

Ecre Begüm Bayrak, 30 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen "Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması" ödül töreninde yaşadıklarını anlattı. Bayrak, "Törende yaptığım konuşma, TRT'de görevli Oya Eren tarafından kesildi. Şiddete uğrayan öğrencileri, tutuklu gençleri ve sansüre uğrayan Grup Yorum'u andığım için sözlü ve fiziki saldırıya uğradık. Salon çıkışında üzerimize kapılar kilitlenmeye çalışıldı. 'Bozkurt' işaretleriyle hakaretler edildi. Festival ekibinin ve diğer yönetmen arkadaşlarımızın desteğiyle ortam yatıştırılmaya çalışıldı. Ancak polis çağrıldığını öğrenince salonu terk etmek zorunda kaldık. Bu yaşadıklarımız sadece bize değil, ifade özgürlüğüne, tüm sanatçılara ve halkın düşünce özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Yaşadıklarımız üniversitelerdeki polis şiddetinden, sanata uygulanan sansürden ve genel baskı ortamından bağımsız değildir" ifadelerini kullandı.

Sine-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Vurgun da yaptığı açıklamada, "Üyemiz Ecre Begüm Bayrak'a yönelik bu saldırı sadece ona değil, tüm sanat emekçilerine ve ifade özgürlüğüne yönelmiştir. Olayın takipçisi olacağız ve sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacağız. Sendikamız, tüm sinema emekçilerinin düşüncelerini özgürce ifade edebileceği koşulları savunmaya devam edecektir. Sanat susmaz, sanatçı susturulamaz" dedi.

Sine-Sen açıklamasında Ecre Begüm Bayrak'ın yalnız olmadığı vurgulanırken, kültür-sanat alanında baskı ve sansürlere karşı mücadelenin sürdürüleceği mesajı verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sine-Sen'den Ecre Bayrak'a Destek - Son Dakika

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