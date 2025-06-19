Sinema Destek Yönetmeliğinde Değişiklik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sinema sektörünün desteklenmesi için yapılan yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, proje geliştirme desteği alanın yeni destek başvurusunda bulunabilmesi için aynı türde yaptığı başvurularda tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekecek.

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteğine başvuranların ödemeleri, yönetmen tarafından Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ya da ortağı olduğu ticari işletme ya da ticaret şirketine ödenecek.

"Belgesel film yapım desteği", "çekim desteği" ve "dağıtım-tanıtım desteği" alanların yeni destek başvurusunda bulunabilmesi için başvurusundaki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi istenecek.

Etkinlik ve proje, sinema sanatçısı ve sinema donanım desteğine başvurarak destek alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce kurulan sinema bilet sistemine kayıt yaptırarak, film gösterimine ilişkin verilerin girişini düzenli yapmakla yükümlü olacak.

Destek alan, destek sağlanan sinema filmini tamamlama ve teslim etme yükümlülüğünü üçüncü kişilere devredemeyecek.