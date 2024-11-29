Sinemanın Felsefesi: CerModern'de Sempozyum

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CerModern, 7-8 Aralık'ta SineFilozofi Dergisi işbirliğinde düzenlenecek 7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, sinemanın toplumsal, politik ve felsefi boyutlarına derinlemesine bir bakış sunulmasının amaçlandığı sempozyum, sinema ve felsefenin kesişim noktasını keşfetmek isteyenleri bir araya getirecek.

7-8 Aralık'ta SineFilozofi Dergisi işbirliğinde düzenlenecek 7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu'nda alanında uluslararası üne sahip isimler ağırlanacak.

Sempozyumun ana konuşmacıları arasında Politik Film, Üçüncü Sinema'nın Diyalektiği ve Yeni Başlayanlar İçin Kapital gibi eserlerin yazarı Prof. Mike Wayne, felsefe, etik ve estetik ekseninde sinema üzerine çalışan, Film-Philosophy dergisi yayın kurulu üyesi Dr. Chiara Quaranta ve film felsefesi alanında yenilikçi çalışmalarıyla bilinen Dr. Cristobal Escobar yer alıyor.

Sempozyum kapsamında, sinemanın iki büyük ustası Semih Kaplanoğlu ve Christian Petzold da sinemaseverlerle bir araya gelecek.