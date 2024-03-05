Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, mevcut diplomatik girişimlere karşın Güney Çin Denizi'nde Güneydoğu Asya ülkeleri ile Çin arasında "davranış kuralları" mutabakatına varmanın "uzun zaman alacağını" belirtti.
Lee, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'nde basına konuştu.
Güney Çin Denizi'ndeki askeri gerilimi düşürmek için "davranış kuralları" taslağı hazırlandığını söyleyen Lee, süreci hızlandırmaya yönelik çabalara rağmen zor konuların henüz çözülemediğini ve konuya dair diplomatik görüşmeler yapılması gerektiğini vurguladı.
Lee, basın mensuplarına açıklamada, "İlgili konuların çözümü kolay değil ve davranış kuralları üzerine görüşmeler yapılması, nihai sonuca ilişkin kaygıları beraberinde getiriyor. Nihai cevapları bulmak zor olacağından kurallara dair görüşmeler oldukça uzun zaman alacak." dedi.
Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eylül 2023'teki ASEAN Zirvesi'nde üye devletler, Güney Çin Denizi anlaşmazlığı hakkında görüşmelerin hızlandırılarak 3 yılda "davranış kuralları" mutabakatına varılması hedefini belirlemişti.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise dün zirvede yaptığı konuşmada, "Uluslararası hukukun hükmüne karşın (Çin'in) provokatif, tek taraflı ve yasa dışı eylemlerinin egemenlik haklarımızı ve yetki alanımızı ihlal etmeyi sürdürmesi talihsizliktir." ifadesini kullanarak, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi'nin 2016'da Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmesine işaret etmişti.
Son Dakika › Güncel › Singapur Başbakanı: Güney Çin Denizi'nde davranış kuralları uzun zaman alacak - Son Dakika
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yapılan yatırımların yetersiz olduğu yönündeki söylemleri eleştirdi. Şahin, ilçede yapılan spor kompleksi, halı saha, kültür merkezi ve Hatipoğlu Barajı gibi projeleri hatırlatarak, eleştirilerin gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Şahin, Ovacık'a yapılan çalışmaların eleştirilebileceğini ancak hiçbir şey yapılmadığı iddiasının insanların aklıyla alay etmek olduğunu ifade etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik başlattığı destek projesi kapsamında 'Emekli Kart'ı almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Aydın'da yaşayan emekli vatandaşlar, Halk Ege Et mağazalarında yüzde 20 indirimli alışveriş yapabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Helikopterde meydana gelen hasar sonucunda bir personel yaralandı ve hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü. Sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenirken, sanığı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 2 arkadaşı ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıl hapis cezası talep edildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ortaöğretim matematik derslerinden integral konusunun kaldırılacağı iddialarına ilişkin "Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir?" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Osmaneli ilçesinde ziyaretçilere açıldı. Tırda, Çanakkale Savaşları'nda yaşananlar hakkında bilgi veren materyaller ve belgeler sergileniyor. Tır, bugün saat 17:00'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada bir sürücü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kapatıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesi tamamlandı. Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yeni hükümet konağının içerisinde Liman Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü harici tüm kurumların yer alacağını duyurdu. Kaymakam Atasoy, projenin Erdek halkına hayırlı olmasını diledi.
Ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçiren yerel üreticilere destek sunan Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı'da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulunma kararı aldı. Karar arıcılık faaliyetinde bulunan üreticileri sevindirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?