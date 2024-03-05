Singapur Başbakanı: Güney Çin Denizi'nde davranış kuralları uzun zaman alacak - Son Dakika
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Singapur Başbakanı: Güney Çin Denizi'nde davranış kuralları uzun zaman alacak

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Güney Çin Denizi'nde Güneydoğu Asya ülkeleri ile Çin arasında 'davranış kuralları' mutabakatına varmanın uzun zaman alacağını belirtti. Lee, ASEAN Özel Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, zor konuların henüz çözülmediğini ve diplomatik görüşmelerin yapılması gerektiğini vurguladı. ASEAN üye devletleri, 2023'teki zirvede 3 yılda 'davranış kuralları' mutabakatına varılması hedefini belirlemişti.

05.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, mevcut diplomatik girişimlere karşın Güney Çin Denizi'nde Güneydoğu Asya ülkeleri ile Çin arasında "davranış kuralları" mutabakatına varmanın "uzun zaman alacağını" belirtti.

Lee, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'nde basına konuştu.

Güney Çin Denizi'ndeki askeri gerilimi düşürmek için "davranış kuralları" taslağı hazırlandığını söyleyen Lee, süreci hızlandırmaya yönelik çabalara rağmen zor konuların henüz çözülemediğini ve konuya dair diplomatik görüşmeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Lee, basın mensuplarına açıklamada, "İlgili konuların çözümü kolay değil ve davranış kuralları üzerine görüşmeler yapılması, nihai sonuca ilişkin kaygıları beraberinde getiriyor. Nihai cevapları bulmak zor olacağından kurallara dair görüşmeler oldukça uzun zaman alacak." dedi.

Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eylül 2023'teki ASEAN Zirvesi'nde üye devletler, Güney Çin Denizi anlaşmazlığı hakkında görüşmelerin hızlandırılarak 3 yılda "davranış kuralları" mutabakatına varılması hedefini belirlemişti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise dün zirvede yaptığı konuşmada, "Uluslararası hukukun hükmüne karşın (Çin'in) provokatif, tek taraflı ve yasa dışı eylemlerinin egemenlik haklarımızı ve yetki alanımızı ihlal etmeyi sürdürmesi talihsizliktir." ifadesini kullanarak, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi'nin 2016'da Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmesine işaret etmişti.

Kaynak: AA

Lee Hsien Loong, Singapur, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur Başbakanı: Güney Çin Denizi'nde davranış kuralları uzun zaman alacak - Son Dakika

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