 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Singapur'da Kovid-19 vakalarında yüzde 75 artış - Son Dakika
Üye Girişi

Singapur'da Kovid-19 vakalarında yüzde 75 artış

Singapur Sağlık Bakanlığı, aralığın ilk haftasında yüzde 75 artışla 56 bin 43 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve maske takılmasının önerildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 3-9 Aralık tarihlerinde yüzde 75 artışla, 32 bin yeni vakanın kaydedilmesiyle toplam 56 bin 43 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu belirtti. Bakanlık, toplu alanlarda ve risk grubundaki kişilerin çevresinde maske takılmasını tavsiye ederken, vakaların günlük açıklanacağını duyurdu. Singapur Sağlık Bakanlığı, yatarak tedavi gören Kovid-19 hastaları için hastanelerdeki kapasitenin arttırılacağını bildirdi.

Singapur\'da Kovid-19 vakalarında yüzde 75 artış
15.12.2023 - 17:23,
Abone Ol

Singapur Sağlık Bakanlığı, aralığın ilk haftasında yüzde 75 artışla 56 bin 43 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve maske takılmasının önerildiğini açıkladı.

The Straits Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 3-9 Aralık tarihlerinde yüzde 75 artışla, 32 bin yeni vakanın kaydedilmesiyle toplam 56 bin 43 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu belirtti.

Toplu alanlarda ve risk grubundaki kişilerin çevresinde maske takılmasını tavsiye eden Bakanlık, 19 Aralık'tan itibaren vakaların günlük açıklanacağını duyurdu.

Yatarak tedavi gören Kovid-19 hastaları için hastanelerdeki kapasitenin arttırılacağını belirten Singapur Sağlık Bakanlığı, geçen hafta, yılın en yüksek haftalık ortalamasıyla, toplam 23 Kovid-19 hastasının yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, turistlerin havalimanında maske kullanması ve gerektiğinde hastanelerden yararlanabilmek için seyahat sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sağlık Bakanlığı, Singapur, Aralık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur'da Kovid-19 vakalarında yüzde 75 artış - Son Dakika


17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi

Son Dakika
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 17:38:57. #1.13#
SON DAKİKA: Singapur'da Kovid-19 vakalarında yüzde 75 artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement