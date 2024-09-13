Singapur Savunma Bakanı'ndan Savunma Vurgusu

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Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, ABD'de başkanlık seçimlerini kimin kazanacağından bağımsız olarak ülkesinin savunması için gerekli adımları atmayı ve Washington ile çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

The Strait Times gazetesinde yer alan habere göre, Pekin Xiangshan Forumu'na katılmak için Çin'de bulunan Hen, basın mensuplarında verdiği demeçte, ülkesinin savunmasına ilişkin adımların, herhangi bir ülkedeki liderin kim olduğundan bağımsız olarak atılacağını belirtti.

Hen, her ülkenin, kendi savunması ve bölgesel barış için diğer ülkelerle çalışmayı sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, "(Bu konuda) ABD'de neler olacağını takip etmenin o kadar verimli olduğundan emin değilim. Barış ve refahımız sadece başka bir ülkenin liderine bağlı olamaz." dedi.

Birlikte çalıştıkları ülkede kimin lider olduğunun işlerin hızlanmasında etkisi olabileceğini kaydeden Hen, "Ancak her ikisine (adaya) de hazırlanmak zorundasınız ve ABD'nin bir sonraki başkanı kim olursa olsun onunla çalışmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.