Singapur Uzay Teknolojilerine 60 Milyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Singapur Uzay Teknolojilerine 60 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

Singapur, uzay teknolojileri için 60 milyon Singapur doları yatırım yaparak inovasyonu destekleyecek.

26.02.2025 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİNGAPUR, 26 Şubat (Xinhua) -- Singapur, uzay teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını ilerletmek amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde 60 milyon Singapur doları (yaklaşık 45 milyon ABD doları) yatırım yapacak.

Singapur Başbakan Yardımcısı ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Gan Kim Yong, çarşamba günü 17. Küresel Uzay Teknolojisi Kongre ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada söz konusu fonun, uzay teknolojileri sektörüne yönelik inovasyonu desteklemek amacıyla 2022 yılında başlatılan Uzay Teknolojisi Geliştirme Programı kapsamında daha önce tahsis edilen 150 milyon Singapur dolarına ek olarak sağlanacağını söyledi.

Gan, program desteğiyle Singapur'daki kuruluşlar tarafından bugüne kadar uzayla ilgili 14 teknoloji patenti başvurusu yapıldığını belirtti.

Uzay teknolojilerinin dünya genelinde giderek artan erişilebilirliğine ve sektörler, ekonomiler ve topluma sağladığı önemli faydalara dikkat çeken Gan, küresel uzay ekonomisinin 2023 yılında 630 milyar ABD doları olan değerinin 2035 yılında 1,8 trilyon ABD dolarına ulaşarak neredeyse üç katına çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Teknoloji, Singapur, Ekonomi, Finans, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur Uzay Teknolojilerine 60 Milyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:53 Özel’e “İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi“ diye açık açık soruldu Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
20:19 Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi Kıskıvrak yakalandılar Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar
19:59 Kardan geline karda düğün ve takı töreni Kardan geline karda düğün ve takı töreni
19:50 Fatih Terim’in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed’i 2-1 yendi Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:42 Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti
19:30 Konya’da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu Konya'da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 15:34:58. #1.11#
SON DAKİKA: Singapur Uzay Teknolojilerine 60 Milyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.