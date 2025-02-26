Singapur Uzay Teknolojilerine 60 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

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SİNGAPUR, 26 Şubat (Xinhua) -- Singapur, uzay teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını ilerletmek amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde 60 milyon Singapur doları (yaklaşık 45 milyon ABD doları) yatırım yapacak.

Singapur Başbakan Yardımcısı ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Gan Kim Yong, çarşamba günü 17. Küresel Uzay Teknolojisi Kongre ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada söz konusu fonun, uzay teknolojileri sektörüne yönelik inovasyonu desteklemek amacıyla 2022 yılında başlatılan Uzay Teknolojisi Geliştirme Programı kapsamında daha önce tahsis edilen 150 milyon Singapur dolarına ek olarak sağlanacağını söyledi.

Gan, program desteğiyle Singapur'daki kuruluşlar tarafından bugüne kadar uzayla ilgili 14 teknoloji patenti başvurusu yapıldığını belirtti.

Uzay teknolojilerinin dünya genelinde giderek artan erişilebilirliğine ve sektörler, ekonomiler ve topluma sağladığı önemli faydalara dikkat çeken Gan, küresel uzay ekonomisinin 2023 yılında 630 milyar ABD doları olan değerinin 2035 yılında 1,8 trilyon ABD dolarına ulaşarak neredeyse üç katına çıkmasının beklendiğini ifade etti.