Gazze'de Hastaneler Yakıt Kriziyle Yüz Yüze

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesinde yakıtın bitmesi nedeniyle yenidoğanların ve hastaların risk altında olduğu bildirildi.

MSF, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nasır Hastanesinde yakıtın bitmesi nedeniyle yenidoğanlar ve hastalar risk altında." ifadesi kullanıldı.

Nasır Hastanesi, Aksa Şehitleri Hastanesi ve Gazze-Avrupa Hastanesinin yakıt eksikliği nedeniyle kapanmanın eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun, hayatta kalmak için elektriğe bağımlı olan yeni doğanlar dahil yüzlerce hastanın hayatını tehdit ettiğinin altını çizdi.

??Açıklamada, MSF'nin trajik ve ciddi sonuçlar doğurabilecek bu felaket durumundan endişe duyduğuna işaret edilerek "Tüm tarafları, Gazze'ye yakıt girişini kolaylaştırmaya ve yakıtın tıbbi tesislere güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamaya çağırıyoruz. İnsanların hayatlarını tehlikeye atan İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin yok edilmesi derhal durdurulmalı." ifadelerine yer verildi.