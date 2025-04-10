Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Gözaltılara Tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF), Bluesky sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HalkTV'den sonra YouTube üzerinden program sunan araştırmacı gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. BirGün gazetesine göre polis ekipleri her iki gazetecinin evinde arama yapıyor. Toplumun haber alma özgürlüğü açısından bir kara gün daha.

Gazeteci Soykan ve Ağırel, son olarak YouTube'da, tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu ve operasyona maruz kalan kimi belediyelere dair soruşturmalarla ilgili MASAK raporu ile gizli tanıklara ilişkin hukuka ayrılık teşkil ettiğini düşündükleri boyutları gündeme getirmişti. Gazetecilik susturulamaz!"

"Bu baskılara artık bir son verin"

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da açıklamasında, "Toplumla en iyi bağ kuran; mafya, hukuksuzluk ve yolsuzluk dosyalarını araştırıp uyaran Timur Soykan ve Murat Ağırel'i gözaltına almanın zararı adalete ve şeffaf toplum değerlerinedir. Habercileri alıkoymakla gerçekler ortadan kalkmıyor. Bu baskılara artık bir son verin." ifadelerini kullandı.