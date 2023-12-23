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Irak'ta şehit düşen askerin acı haberi Sinop'a ulaştı - Son Dakika
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Irak'ta şehit düşen askerin acı haberi Sinop'a ulaştı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun ailesine acı haber ulaştı. Erenoğlu, daha önce yaralı olarak kurtulduğu bir çatışmadan sonra tedavisi tamamlanır tamamlanmaz görevine geri dönmüştü.

Irak\'ta şehit düşen askerin acı haberi Sinop\'a ulaştı
23.12.2023 - 11:49,
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IRAK'ın kuzeyinde şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun acı haberi Sinop'un Boyabat ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde, dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve sonrasında sağlanan temasta şehit düşen 6 askerden biri olan Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun baba ocağı Sinop'un Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyüne acı haberi ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Erenoğlu, 31 Mayıs 2022'de Kuzey Irak'ta girdiği bir başka çatışmadan yaralı olarak kurtulduğu tedavisi biter bitmez yeniden görevine döndüğü belirtildi. Erenoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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