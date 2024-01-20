09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Sinop'un Gerze ilçesinde "Wili Wonka Kardeşlerin Masal Yolculuğu" tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.
Orelet Çocuk Tiyatrosu ekibinin sergilediği oyun, Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.
Çocukların ilgiyle izlediği oyun, beğeni topladı.
Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak ücretsiz sergilenen müzikli danslı çocuk oyununda evlatlarımız gönüllerince eğlendi." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta çocuklar için tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika