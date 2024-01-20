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Sinop'ta çocuklar için tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika
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Sinop'ta çocuklar için tiyatro oyunu sergilendi

Sinop'un Gerze ilçesinde Orelet Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen 'Wili Wonka Kardeşlerin Masal Yolculuğu' adlı tiyatro oyunu, Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi ve beğeni topladı. Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz olarak sunulan müzikli danslı çocuk oyununda çocukların eğlendiğini belirtti.

Sinop\'ta çocuklar için tiyatro oyunu sergilendi
20.01.2024 - 18:21,
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Sinop'un Gerze ilçesinde "Wili Wonka Kardeşlerin Masal Yolculuğu" tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.

Orelet Çocuk Tiyatrosu ekibinin sergilediği oyun, Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Çocukların ilgiyle izlediği oyun, beğeni topladı.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak ücretsiz sergilenen müzikli danslı çocuk oyununda evlatlarımız gönüllerince eğlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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