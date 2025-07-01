Sinop'ta Denizcilik Bayramı Kutlaması

Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler, koç ve altınla ödüllendirildi.

İskele Meydanı sahilinde yapılan kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları gerçekleştirildi.

İlgiyle izlenen yarışmalarda katılımcılar, uzun süre direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

Yarışmada Önder Akkaya, uzun uğraşlar sonucunda aldığı Türk bayrağını Vali Mustafa Özarslan'a takdim etti.

Akkaya ile halat çekme yarışmasına katılan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorilerinde dereceye girenlere ise altın verildi.