Sinop'ta Gezici Kütüphane ile Çocuklar Kitaplara Ulaşıyor - Son Dakika
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Sinop'ta Gezici Kütüphane ile Çocuklar Kitaplara Ulaşıyor

Sinop\'ta Gezici Kütüphane ile Çocuklar Kitaplara Ulaşıyor

Sinop'ta kent merkezine uzak olan çocuklar, Gezici Kütüphane aracılığıyla kitaplara ulaşma şansı elde ediyor. Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane otobüsü, 31 yıldır çocuklara bilgi taşıyor. Haftanın üç günü kütüphaneye uzak okullardaki öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane, binlerce kitapla çocukların ayağına gidiyor. Sinop'ta okuyucularına hizmet veren 64 kütüphaneden biri olan Gezici Kütüphane, çocukların heyecanını ve ilgisini kazanıyor. Ayrıca yetişkinlere de hizmet sunan Gezici Kütüphane, okullardaki öğretmenler ve veliler tarafından da kullanılıyor.

06.06.2024 11:55
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Sinop'ta kent merkezine uzak oldukları için kütüphaneye ulaşmakta zorluk çeken çocuklar, 31 yıldır yollarda olan Gezici Kütüphane aracılığıyla kitaplara ulaşma şansı elde ediyor.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane otobüsü, 1993 yılından bu yana çocuklara bilgi taşımaya devam ediyor.

Haftanın üç günü 2 görevlisi ve içindeki 2 bin 500 civarındaki kitapla yola çıkarak kentte kütüphaneye uzak olan okullardaki öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane aracı, bilginin kütüphaneden taşraya uzanan eli oluyor.

Kilometrelerce yol katederek çocuklarla buluşan Gezici Kütüphane, gittiği okullarda öğrenciler tarafından mutlulukla karşılanıyor.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine, Gezici Kütüphane araçlarının 1993 yılından bu yana hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Özellikle kırsal kesimde ve kent merkezine uzak okullardaki öğrencilerin kütüphaneye gelmekte zorluk yaşadıklarını anlatan Akarslan, Gezici Kütüphane sayesinde çocukların ayağına kitap götürdüklerini belirtti.

Türkiye'de okuyucularına bu hizmeti sunan 64 kütüphaneden biri olduklarına dikkati çeken Akarslan, "Otobüsümüz yaklaşık 31 yıldır okuyucularımızı, öğrencilerimizi bilgiyle buluşturmakta. Bu süre zarfında aracımız 100 bin kilometre yol katederek okuyucularımızı, öğrencilerimizi bilgiyle, kitapla buluşturmayı başarmış ve bundan sonra da kitapla, bilgiyle buluşturmaya devam edecektir." dedi.

Akarslan, çocukların Gezici Kütüphane aracını gördüklerinde çok mutlu olduklarını, yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulayarak, "Bizi gördüklerince çok heyecanlanıyorlar. Bir çocuğumuzun kitap okumasına vesile olabilirsek, bir çocuğumuzu kazanabilirsek, o bizim için büyük bir şey. Ayrıca yetişkinlere de hizmet sunuyoruz. Gittiğimiz okullardaki öğretmenler de üye olarak kitap alabiliyor. Veliler de bu hizmeti alabiliyor." diye konuştu.

Öğrenciler, "Müdürüm kütüphane ne zaman gelecek?" diye soruyor

Gezici Kütüphane hizmeti sunulan Osmaniye İlkokulu Müdürü Bekir Dinçsoy da kütüphanenin iki haftada bir okullarındaki öğrencileri kitapla buluşturduğunu söyledi.

Öğrencilerinin kütüphaneye ulaşmalarının sınırlı olduğuna işaret eden Dinçsoy, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz Gezici Kütüphane'yi severek kullanıyor hatta zaman zaman 'Müdürüm kütüphane gelecek mi, ne zaman gelecek?' tarzında sorular soruyorlar. Öğrencilerimiz geçen yıl ilde en çok kitap okuyan okul oldu. Vali Bey'in de bir ödülü oldu. Kendilerine teşekkür ediyor ve bu hizmetin devamını diliyorum."

Osmaniye İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Hilanur Katırcı da Gezici Kütüphane hizmetinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Buradan kitap almayı ve kütüphanede nasıl davranmam gerektiğini öğreniyorum. Kitaplar bana yeni bilgiler ve güzel anılar hatırlatıyor. İçlerinde çok güzel maceralar oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Rıza Nur, Sinop, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Gezici Kütüphane ile Çocuklar Kitaplara Ulaşıyor - Son Dakika

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