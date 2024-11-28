Sinop\'ta Güvenli Sürüş Eğitimi

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Sinop'ta jandarma ekiplerince sürücülere güvenli sürüş bilgilendirmesi yapıldı.

Ekiplerce farklı yol güzergahlarında yapılan kış lastiği denetimlerinde sürücülere, karlı ve buzla yollarda nasıl güvenli sürüş yapılması gerektiğine dair bilgiler aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise doğru ve zamanında alınan önlemlerin trafik kazalarının önlenmesinde önemli bir yer tuttuğu vurgulandı.

Sürücülerden kış lastiklerini takmaları istenen açıklamada, şu önerilerde bulunuldu:

"Yolda güvenli bir tutuş sağlamak için kış lastikleri hayati önem taşır. Takip mesafenizi artırın. Buzlanma riskine karşı dikkatli olun ve ani manevralardan kaçının. Araç bakımınızı ihmal etmeyin. Özellikle farlar ve frenler, güvenliğiniz için kritik bir rol oynar. Yollar karla, buzla ve soğuk havayla daha da tehlikeli hale gelebilir ancak doğru ve zamanında alınan önlemlerle hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabiliriz."