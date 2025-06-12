Sinop\'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme" toplantısı yapıldı.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda Vali Mustafa Özarslan tarafından katılımcılara kent güvenliği kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aktarıldı.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Sinop'un güvenliğini temin etmek amacıyla suç ve suçluyla olan mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Özarslan, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız mayıs ayı içerisinde ilimizde 656 asayiş olayı meydana geldi. Jandarma ve emniyet birimlerimizin üstün çalışma ve gayretleri ile şu ana kadar bu olayların yüzde 98'i aydınlatıldı. En önemli önceliğimiz suçun oluşmadan önlenmesi. Bu konuda büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu sebeple asayiş ve güvenlikte sağlam adımlar atmaya, şehrimizin ihtiyaçlarına göre güvenlik stratejilerimizi belirlemeye devam ediyoruz. Mayıs ayında yaptığımız şok uygulamalar, huzur operasyonları ve denetimler sonucunda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdik. Ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adli makamlarca aranan 75 kişiyi yakalayarak adalete teslim ettik. Genel bir değerlendirme yaptığımızda yılın ilk beş ayında, geçen yılın ilk beş ayına göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 16, malvarlığına karşı işlenen suçlarla yüzde 20 oranında bir azalma yaşanmıştır."

Vali Özarslan, konuşmasında kentte yürütülen uyuşturucu operasyonları ve trafik denetimlerine ilişkin rakamlar da paylaştı.