Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı

Sinop\'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı

Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında şehrin farklı noktalarında sahil temizliği gerçekleştirdi. Yaklaşık iki kilometrelik alanda toplanan çöpler, Sinop Belediyesi ekiplerince kent çöplüğüne götürüldü. Ekip lideri Kadir Arslan, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, çevre kirliliğine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

11.03.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma ekibi tarafından sahil temizliği gerçekleştirildi.

Kentte yeni kurulan İHH Arama Kurtarma ekibi sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında şehrin farklı noktalarında sahil temizliği yaptı.

Yaklaşık iki kilometrelik alanda gerçekleştirilen etkinlikte toplanan çöpler, Sinop Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak kent çöplüğüne götürüldü.

Sinop İHH Arama Kurtarma ekibi lideri Kadir Arslan, denizde, karada, her yerde insan sağlığı ve güvenliğini hedeflediklerini söyledi.

Yeni kurulmuş bir ekip olarak sosyal etkinlikler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, "Bunun için elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Bugün çevremize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirdik. İnşallah herkes bu duyarlılığa sahip olur ve daha temiz bir çevrede yaşarız. Çünkü her canlı için önceliğimiz sağlık. Çevre kirliliğine karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Arslan, vatandaşlardan çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Anadolu Üniversitesi'nde Geleneksel Satranç Turnuvası Düzenlendi
    17:01 Anadolu Üniversitesi'nde Geleneksel Satranç Turnuvası Düzenlendi

    Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan satranç turnuvasının ilki Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye alanında gerçekleştirildi. Turnuvaya çok sayıda öğrenci katılım gösterdi ve müsabakalar gün boyu devam etti. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere belge ve madalya takdim edildi. Başarılı olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'ni temsil etmek üzere Moskova Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılacaklar.

  • Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheliye adli işlem yapıldı
    17:01 Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheliye adli işlem yapıldı

    Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlem uygulanırken, bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.

  • Kocaeli'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
    17:01 Kocaeli'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir nalburunun deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, depoda bulunan boya ve kimyasal malzemelerin nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve İstanbul'dan da destek ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın olduğu yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

  • Esenler Belediyesi'nin Dergicilik ve Edebiyat Okulları Mezuniyet Töreni
    17:01 Esenler Belediyesi'nin Dergicilik ve Edebiyat Okulları Mezuniyet Töreni

    Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu'nun mezuniyet töreni gerçekleşti. Programda ayrıca okullarda eğitim gören öğrencilerin çıkardığı fanzin dergiler de sergilendi.

  • TÜBİTAK Başkanı: Sosyal ve beşeri bilimler üzerine çalışmalar yapıyoruz
    17:00 TÜBİTAK Başkanı: Sosyal ve beşeri bilimler üzerine çalışmalar yapıyoruz

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen bir söyleşide, TÜBİTAK'ın sosyal ve beşeri bilimler alanına daha fazla odaklandığını ve projelerin çoğunun Eğitim Bilimleri Fakültesinden geldiğini belirtti. Mandal, toplumla birlikte bilgi üretmenin önemine vurgu yaparak, üniversite-sanayi-kamu işbirliği yapısının dönüşümünü anlattı.

  • Narkoçelik-6 Operasyonunda 654 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
    17:00 Narkoçelik-6 Operasyonunda 654 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 şüphelinin de yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda çeşitli illerde yerel suç örgütleri çökertildi ve birçok sokak satıcısı yakalandı.

  • Pınarhisar'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı, Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
    16:59 Pınarhisar'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı, Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

    Pınarhisar ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ise 46 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Gökçeada'da kafa kafaya çarpışan kamyon ve ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti
    16:58 Gökçeada'da kafa kafaya çarpışan kamyon ve ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti

    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaralanan kamyon şoförü ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayımladı
    16:57 Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayımladı

    Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma mevsimi olduğunu belirterek, bu ayda yapılacak iyiliklerin Yüce Rabbimizin bahşettiği nimetlere karşılık bir şükür borcu olduğunu söyledi. Ayrıca, Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu ve oruç ibadetinin önemine vurgu yaptı. Çapçı, bu ayda deprem, afet ve savaşlardan etkilenenlere yardım etmenin öncelikli görev olduğunu da belirtti.


16:30 Tuzla’da dev fabrika alev alev yanıyor Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
15:02 Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü ’heimlich manevrası’ ile kurtardı Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü 'heimlich manevrası' ile kurtardı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:29 Gazze için kendini yakan Amerikalı askerin adı Filistin’de bir sokağa verildi Gazze için kendini yakan Amerikalı askerin adı Filistin'de bir sokağa verildi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
13:41 Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oluyor Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 17:03:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement