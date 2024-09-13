Sinop\'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Chen Medya :

turkiyede trafik ışığı olmayan tek il Sinop diyorlardı demekki kavşaklara isik lazimmis yazık olmuş biraz dikkat

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Tahsin Zafer: Sadece Sinop şehiriçinde ışık yok ayrıca kaza olan yer devlet karayolu kavşağı ve ışık var! 4 0