Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Geniş Video İzle

Sinop'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

13.09.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı otomobil, Saraydüzü-Kargı kara yolu Akpınar köyü kavşağında sürücüsü tespit edilemeyen 34 CDJ 509 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları Orhan Gökçe yönetimindeki araçtan çıkartılan Naci ve Sati Gökçe ile diğer araçtaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 19 BK 518 plakalı aracın sürücüsü Orhan Gökçe ile aynı araçta bulunan Yağmur Gökçe ve Cemile Özdemir ise sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da olay yerine gelerek, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Sinop\'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Jandarma, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, trafik, Yaşam, sinop, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çuvaldız: kendi canın yakının olmayınca okunup geçiliyor, ALLAH rahmet etsin yakınlarına sabır versin, çok zor YAŞADIM 33 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok yazık bitsin artık bu ülkede kazalar dikkat allah rahmet eylesin 27 0 Yanıtla
  • Chen Medya : turkiyede trafik ışığı olmayan tek il Sinop diyorlardı demekki kavşaklara isik lazimmis yazık olmuş biraz dikkat 1 7 Yanıtla
    Tahsin Zafer: Sadece Sinop şehiriçinde ışık yok ayrıca kaza olan yer devlet karayolu kavşağı ve ışık var! 4 0 Göktuğ Kahraman: Sadece Sinop merkezde trafik ışığını yoktur ki bahsettiği yer duble yol diye tabir edilen bir yol. Allah sabırlar versin 2 0
  • kuzeyli baba: Saraydüzü memleketim geçmiş olsun 4 1 Yanıtla
  • mustafa kanar: her zaman diyorum Renault bir tenekedir 3 0 Yanıtla

23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:00:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement