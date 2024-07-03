Sinop'ta Kestane Balı Üretimi Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta Kestane Balı Üretimi Başladı

Sinop'un Erfelek ilçesinde tescilli kestane balı üretimi yapan arıcılar, bu yıl kovan başına ortalama 15 kilogram bal almayı bekliyor. Geçen yıl yaşanan hayal kırıklığından sonra bu yıl rekoltenin yükseleceğini öngören arıcılar, mevsimsel iyileşme sayesinde kestane balında iyi bir sezon geçirdiklerini belirtiyor. Kestane balı üreticileri, hava şartlarının kestane balını etkilediğini ve bu yıl iyi bir sezon yakaladıklarını ifade ediyor.

03.07.2024 12:15
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Türkiye'nin kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde tescilli kestane balı sağımına başlayan arıcılar, bu yıl kovan başına ortalama 15 kilogram bal almayı bekliyor.

Kestane ormanlarıyla kaplı ilçede coğrafi işaret belgeli kestane balı üretimi yapan arıcıların bal sağım mesaisi başladı.

Sağım için kovanlardan çıkarılan ilk peteklerdeki balın kalitesinden memnun kalan arıcılar, rekoltenin bu yıl yükseleceğini öngörüyor.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, bu sene tahmin ettiklerinin çok çok üzerinde verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl yaşadıkları hayal kırıklığının ardından bu sene ortaya çıkan tablonun kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Koca, "Geçen yıl gal arısı ve mevsimsel olaylardan dolayı kovan başına verimimiz 2 kiloydu. Bu sene böyle bir verim beklemiyorduk. Hastalık devam edecek diye düşünüyorduk. Yine hastalık devam ediyor ama mevsimsel iyileşme sebebiyle kovan başına 15 kiloya yakın verim bekliyoruz. Bu sene bir mucize gerçekleşti, kestane balında gayet iyi bir sezon geçirdik." diye konuştu.

Koca, kestane balı üretiminde mevsimsel durumunun çok etkili olduğuna dikkati çekerek, "Bu sene mevsim gayet güzel geçti. Nisan ayında yağışlar oldu, haziranda da yağışlar olmayınca güzel bir sezon geçirdik. Tabii arılarımızı da o süreçte hazırlamıştık ama bunu beklemiyorduk açıkçası çünkü geçen sene çok kötüydü. Bu sene yüksek verim bekliyoruz. Yeni başladık sağıma. 15 gün içinde satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.

Koca, şunları kaydetti:

"Arıcılık genel anlamda sıkıntılı ama kestane balı üreten arıcılar daha fazla sıkıntı çekiyor çünkü kestane balı 20 günlük süreçte hazırlanıyor. Üretim döneminde en ufak yağışın olması, kurak ve rüzgarlı hava kestane balını çok etkiliyor. Bütün şartlar yerine gelsin ki kestane balı olsun. O nedenle kestane balı üreticileri 3 senede, 4 senede bir yakalıyor iyi sezonu. Bu sene 2024 yılında iyi bir sezon yakalamış olduk."

"Bu sene gal arısı bitti gibi gözüküyor"

Bal üreticisi Engin Aydın ise kestane balında bu sene verimin birçok yıla oranla çok daha güzel olduğunu dile getirdi.

Bal rekoltesinde yaşanan artışın hava şartlarıyla doğrudan ilişkili olduğuna işaret eden Aydın, "Burada en büyük faktör hava şartlarıydı. Geçen sene çok soğuk ve yağışlı hava geçti ayrıca kestanelerde gal arısı hastalığı daha çoktu. Bu sene gal arısı bitti gibi gözüküyor. İnşallah seneye aynı mevsimi yaşarız. Geçen seneki soğuk hava ağaçlarda çok etki yaptı, çiçek açtırmadı doğru düzgün." dedi.

Aydın, bal siparişlerini şimdiden almaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Erfelek, Sinop, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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