Sinop'ta Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Sinop Valiliği, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak için uyarıda bulundu.

12.10.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valiliği, kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere göre il merkezi ve tüm ilçelerde akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

Sinop Valiliği, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, su baskını, Güncel, Yaşam, Dünya, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
18:03 Yılmaz Vural’dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler
17:57 İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu
17:20 Forvet tercihi nasıl olacak Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi Forvet tercihi nasıl olacak? Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi
17:10 Nusret’ten Köfteci Yusuf’a olay gönderme Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme
17:09 Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu
17:01 Marmaris’te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa’da viral oldu Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu
16:34 Aralarında uçurum var Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu
16:32 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı
16:29 Altay Bayındır krizi Manchester United’ı karıştırdı Altay Bayındır krizi Manchester United'ı karıştırdı
16:26 Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 14:49:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.