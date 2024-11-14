Sinop\'ta Lakerda Festivali Başladı

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Sinop'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Lakerda Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek festivalde söyleşi, panel, konser ve en iyi lakerda yarışması gibi etkinlikler yapılacak.

Uzman şefler, yemek yazarları, fotoğraf sanatçıları, film yapımcıları ve lakerda üreticilerinin katılacağı festivalin açılışı, kortej yürüyüşüyle başladı.

Uğur Mumcu Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, festivalin düzenlendiği Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde sona erdi.

Yürüyüş sonunda Telvin Sanat Akademisi öğrencileri tarafından dans gösterileri sunuldu.

Ayrıca yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar açılarak, davetlilere ürünlerle ilgili bilgi verildi.