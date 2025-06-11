Sinop'ta Melodika Dinletisi - Son Dakika
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Sinop'ta Melodika Dinletisi

Sinop\'ta Melodika Dinletisi
11.06.2025 13:50
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100 öğrenci tarihi Jandarma Gazinosu'nda melodika dinletisi ile yeteneklerini sergiledi.

Sinop'ta, 100 öğrencinin katılımıyla tarihi Jandarma Gazinosu binasında melodika dinletisi düzenlendi.

Valilik tarafından hayata geçirilen "Öğrenciler müzikle tanışıyor" kampanyası çerçevesinde kent genelinde 1076 öğrenci melodikayla buluşturuldu.

Bu kapsamda, okullarda görevli müzik öğretmenlerince melodika eğitimi verilen 100 öğrenci, tarihi Jandarma Gazinosu binasında melodika dinletisi gerçekleştirerek hünerlerini sergiledi.

Öğrencilerin, müzik öğretmenleri eşliğinde sunduğu dinleti, izleyiciler tarafından da beğeniyle karşılandı.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Özarslan, burada gazetecilere, çocukların duygusal ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi amacıyla başlattıkları kampanyanın başarıya ulaştığını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de öğrencilerin öğrenme becerilerinin geliştirilmesi ilkesinin bulunduğunu anımsatan Özarslan, şöyle konuştu:

"Biz de bu politikalar doğrultusunda ve müzik öğretmenlerimizin önerisiyle hem çocuklarımızı melodikayla buluşturduk hem de müzik öğretmenlerimizi motive etmiş olduk. Sinop'ta bir yılda Valiliğimiz koordinesinde il genelinde 1076 öğrencimizi, çocuğumuzu melodikayla buluşturduk. İlçelerimizde de meydanlarda çocuklarımız bu şekilde etkinlik yapacak. Amacımız çocuklarımızın duygusal açıdan gelişimlerini sağlamak. Çünkü müzik sadece bir eğlenceden ibaret değil. Müzik aynı zamanda ruhsal ve estetik açıdan bir iyilik, güzellik arayışı. Sokaklarımızda, caddelerimizde bu şekilde güzellik arayışı olursa birbirimize yaklaşmamız ve bütünleşmemiz daha kolay olacaktır."

Özarslan, kampanyalarının gelecek yıl da devam edeceğini belirterek, hedeflerinin bir sonraki dinletiyi 500 öğrenci ile yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Jandarma, Eğitim, Güncel, Müzik, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Melodika Dinletisi - Son Dakika

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