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Sinop'ta ölü doğan bebeğin cesedi evde bulundu, kadın tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta ölü doğan bebeğin cesedi evde bulundu, kadın tutuklandı

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile S.A., evinde doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu iddia etti. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, bebeğin cesedi evin mutfak bölümünde bulundu. S.A., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sinop\'ta ölü doğan bebeğin cesedi evde bulundu, kadın tutuklandı
21.12.2023 - 10:47,
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Sinop'un Erfelek ilçesinde evde cesedi bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 6 yaşındaki çocuğuyla yaşayan 9 aylık hamile S.A. (36) evinde doğum yaptı. Bir gün sonra aile hekimine giderek evinde doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu bildiren S.A, doktorun haber vermesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerce S.A'nın evinde yapılan aramada, evin mutfak bölümünde bebeğin cesedine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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Erfelek, Sinop, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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