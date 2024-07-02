Sinop'ta Refüje Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta Refüje Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobilde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

02.07.2024 13:49
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Sinop'un Boyabat ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D.Ç'nin kullandığı 35 TR 651 plakalı otomobil, Sinop- Kastamonu kara yolu Sefa Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan K.E, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobilin motor bölümünde çıkan yangın ise Boyabat Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Refüje Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Refüje Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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