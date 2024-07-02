Sinop'un Boyabat ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D.Ç'nin kullandığı 35 TR 651 plakalı otomobil, Sinop- Kastamonu kara yolu Sefa Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan K.E, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilin motor bölümünde çıkan yangın ise Boyabat Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Refüje Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?