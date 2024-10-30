Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda tüfek, tabanca ve hançer ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce zanlının adresine yapılan operasyonda, 2 mavzer piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 hançer, bir kasatura ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.