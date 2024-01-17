 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta Su Kuşları Sayımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta Su Kuşları Sayımı Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi iş birliğiyle Sinop'ta su kuşlarının sayımını gerçekleştirdi. Sayımda su kuşlarının türleri ve sayıları kayıt altına alındı. Geçen yıl yapılan çalışmada 29 türden 21 bin 340 kuşun sayımı yapılan Sinop'ta, 2024 yılı verileri ise hazırlanacak raporda yer alacak. Rapor sonucunda hangi bölgelerde daha fazla sayıda birey ve tür olduğu, hangi alanların korunması gerektiği de belirlenecek.

Sinop\'ta Su Kuşları Sayımı Gerçekleştirildi
17.01.2024 - 16:50,
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop'ta su kuşlarının sayımı gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sayım, önceden belirlenen noktalarda yapıldı.

Sayımda su kuşları türleri ve sayıları hakkında bilgiler kayıt altına alındı.

Geçen yılki çalışmada 29 türden 21 bin 340 kuşun sayımının yapıldığı Sinop'ta 2024 yılı verileri ise heyet tarafından hazırlanacak raporda belli olacak.

Rapor sonucunda ayrıca hangi bölgelerde daha fazla sayıda birey ile türün bulunduğu, hangi alanların korunması gerektiği de ortaya konulacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sinop, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Su Kuşları Sayımı Gerçekleştirildi - Son Dakika


17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam

Son Dakika
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:50 "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik davada istenen cezalar belli oldu
15:36 Avustralya'da bir grup genç, yaşlı adamı iskeleden denize attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 17:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Su Kuşları Sayımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement