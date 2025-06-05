Sinop'un Gerze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D.A. idaresindeki 55 NH 553 plakalı hafif ticari araç, Sinop- Samsun kara yolu Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan E.A. Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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