Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şerafettin Yalçın idaresindeki 57 AE 275 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolu Pervane yokuşunda Burhan Kalemtaş'ın kullandığı 57 AAZ 431 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Şerife Özkul, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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