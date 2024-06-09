Sinop'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bisiklet Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bisiklet Şenliği düzenlendi

Sinop\'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bisiklet Şenliği düzenlendi

Boyabat Belediyesi ve TEMA Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte bisikletliler, Bağlar Mahallesi panayır alanında toplandı. Etkinlikte bisiklet kültürünün önemi vurgulanırken, bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyenlere de denge ve sürüş çalışmaları yapıldı. TEMA Vakfı standında ise doğa ve çevre konularında bilgilendirme yapıldı.

09.06.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Bisiklet Şenliği" yapıldı.

Boyabat Belediyesi ve TEMA Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte bisikletliler, Bağlar Mahallesi panayır alanında toplandı.

Etkinlikte konuşan TEMA Vakfı Boyabat Sorumlusu Melek Kırışgil, bisiklet kültürünün, toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdiğini belirterek, "Bisiklet sürmek, çevreci bir yaşam tarzının parçası olduğu gibi, sabrı öğretirken stresi de azaltır. Bisiklet, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Vergi ve benzin gibi ek maliyetler olmadan, özgürce seyahat etme imkanı sunar. TEMA vakfı olarak mesajımız şudur; doğa ile uyumlu bir yaşam için, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikleti tercih edin. Hem sağlığınızı hem doğayı koruyun." dedi.

137 bisiklet sürücüsünün 1,5 kilometrelik rotada iki tur attığı etkinlikte, bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen vatandaşlara denge ve sürüş çalışması yaptırıldı.

TEMA Vakfı standında ise vakfın amacı ve faaliyetlerini içeren görsel materyaller sergilendi, yetkililer tarafından toprağa, yeşile sahip çıkmak ve korumak konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA

Tema Vakfı, Boyabat, Türkiye, Bağlar, Sinop, Ulaşım, Çevre, Etkinlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bisiklet Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:30:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bisiklet Şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement