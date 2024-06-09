Sinop\'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bisiklet Şenliği düzenlendi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Bisiklet Şenliği" yapıldı.

Boyabat Belediyesi ve TEMA Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte bisikletliler, Bağlar Mahallesi panayır alanında toplandı.

Etkinlikte konuşan TEMA Vakfı Boyabat Sorumlusu Melek Kırışgil, bisiklet kültürünün, toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdiğini belirterek, "Bisiklet sürmek, çevreci bir yaşam tarzının parçası olduğu gibi, sabrı öğretirken stresi de azaltır. Bisiklet, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Vergi ve benzin gibi ek maliyetler olmadan, özgürce seyahat etme imkanı sunar. TEMA vakfı olarak mesajımız şudur; doğa ile uyumlu bir yaşam için, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikleti tercih edin. Hem sağlığınızı hem doğayı koruyun." dedi.

137 bisiklet sürücüsünün 1,5 kilometrelik rotada iki tur attığı etkinlikte, bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen vatandaşlara denge ve sürüş çalışması yaptırıldı.

TEMA Vakfı standında ise vakfın amacı ve faaliyetlerini içeren görsel materyaller sergilendi, yetkililer tarafından toprağa, yeşile sahip çıkmak ve korumak konularında bilgi verildi.