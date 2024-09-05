Sinop'ta Yaralı Leylek Yavruları Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Yaralı Leylek Yavruları Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

Sinop'ta yuvalarından düşerek yaralanan leylek yavruları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen yavrular, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi. Bölge Müdürlüğü, tedavi süreçlerinin başarıyla tamamlandığını duyurarak leyleklere iyi dileklerde bulundu.

05.09.2024 14:47
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Sinop'ta yuvalarından düşerek yaralanan leylek yavruları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kentin farklı bölgelerinde bulunan leylek yuvalarından düşerek yaralanan yavrular, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekimlerce tedavisi yapılan kuşlar, bakım ve rehabilite süreçlerinin ardından doğaya salındı.

Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, leyleklerin tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "Yolunuz açık, ömrünüz uzun, nesliniz bol olsun." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Yaralı Leylek Yavruları Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Yaralı Leylek Yavruları Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı - Son Dakika
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