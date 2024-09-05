Sinop'ta Yaralı Leylek Yavruları Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

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Sinop'ta yuvalarından düşerek yaralanan leylek yavruları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kentin farklı bölgelerinde bulunan leylek yuvalarından düşerek yaralanan yavrular, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekimlerce tedavisi yapılan kuşlar, bakım ve rehabilite süreçlerinin ardından doğaya salındı.

Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, leyleklerin tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "Yolunuz açık, ömrünüz uzun, nesliniz bol olsun." ifadesine yer verildi.