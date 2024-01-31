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Sinop Türkeli'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Sinop Türkeli\'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Tümerkan Mahallesi'nde Cemalettin Ş'ye ait 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katında hasar meydana geldi, ancak 3 itfaiye eri dumandan etkilendiği belirtildi.

31.01.2024 13:29
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Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Atatürk Caddesi'nde Cemalettin Ş'ye ait 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Çalışmalar sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA

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