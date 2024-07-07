Sinop Türkeli'de Yağmur Duası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de Yağmur Duası Etkinliği Gerçekleştirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Satı köyünde düzenlenen etkinlikte, imam Atilla Şentürk tarafından yağmur duası okundu. Etkinliğe katılanlara yöresel yemek ikram edildi ve kurban kesildi. Köy muhtarı Aslan Sönmez, her yıl düzenledikleri yağmur duası etkinliğiyle kültürlerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

07.07.2024 20:31
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Sinop'un Türkeli ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

Satı köyünde düzenlenen etkinlik, imam Atilla Şentürk tarafından yağmur duası okunmasıyla başladı.

Etkinlikte ilçe merkezi ve çevre köylerden katılanlara yöresel yemek ikram edildi. kurban kesildi.

Köy muhtarı Aslan Sönmez, her yıl olduğu gibi bu yıl da yağmur duası etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Türbe etkinliğine katılanlara teşekkür ediyorum. Kültürlerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Türkeli'de Yağmur Duası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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